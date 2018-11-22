شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يحدد احتياجاته في انتقالات يناير.. 6 صفقات لتصحيح المسار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للإسماعيلي احتياجاته من الانتقالات الشتوية يناير القادم، لتدعيم صفوفه في الدور الثاني من مسابقة الدوري العام، من أجل تدعيم صفوف الدراويش وتدارك التراجع في نتائج أصحاب الرداء الأصفر.

وطلب الجهاز الفني للدراويش التعاقد مع 6 لاعبين في الانتقالات الشتوية منهم ثنائي أجنبي، و4 لاعبين محليين في مراكز الهجوم والوسط الهجومي والدفاع، حيث تم التعاقد مع أحد الأجانب وهو مهاجم كولومبي وجاري التفاوض مع مهاجم إفريقي في الوقت الراهن.

ويوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم صفوف الدراويش في يناير القادم مثل عمرو جمال وأحمد الشيخ وعمرو بركات من الأهلي ومصطفي فتحي وباسم مرسي وعبد الله جمعة من الزمالك وأحمد علي من المقاولون العرب.