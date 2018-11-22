شكرا لقرائتكم راشفورد يضغط علي مانشستر يونايتد بورقة ريال مدريد للمشاركة أساسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمارس الانجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، ضغوطا على إدارة ناديه من أجل المشاركة أساسيا في المباريات خلال الفترة المقبلة

وحسب صحيفة صن الانجليزية فإن راشفورد ضغط علي إدارة ناديه بورقة الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني الذي يرغب في ضمه ويهتم بالتعاقد معه.

ولا يشارك راشفورد عبشكل أساسي مع المان يونايتد منذ بداية الموسم الحالي، حيث لعب 8 مباريات بشكل أساسي و5 أخرى كبديل، ولم يكمل سوى مباراتين فقط بشكل كامل.

وفي تصريحات للصحيفة أكدت أن اللاعب أبدى استعداده في الانتقال إلى ريال مدريد في حالة استمرار ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ورغم أن الصحيفة أكدت أن اللاعب لا يتمنى أن يرحل عن الفريق الذي نشأ فيه، ولكنه يرغب في اللعب بشكل أساسي لضمان استمراره في الانضمام للمنتخب الإنجليزي.

ودخل كيل اللاعب صاحب الـ21 عاما في مفاوضات مع إدارة ريال مدريد من أجل الاتفاق على تفاصيل التعاقد، إلا أن راشفورد أرجأ التواصل لحين التعرف على موقفه النهائي من المشاركة مع "الشياطين الحمر" خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي تعاقد راشفورد مع اليونايتد بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يقلل من قيمة انتقاله لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويجهز ريال مدريد 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيما حذر جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، راشفورد من قلة مشاركاته مع مانشستر يونايتد، مؤكدا أنه في حاجة إلى اللعب بشكل أساسي من أجل ضمان مكانه بالمنتخب.