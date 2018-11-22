شكرا لقرائتكم جوارديولا: الدوري الإنجليزي جعلني أقوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المنافسة وعدم التوقع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كانا التحدي الأكبر في مسيرته.

وقبل انتقاله إلى مانشستر حصد جوارديولا ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة ثم قاد بايرن ميونيخ للقب الدوري في ثلاث مناسبات متتالية في بطولات لا تسيطر عليها سوى عدد قليل من الأندية.

وقال المدرب الإسباني إنه كان بحاجة لتعلم مهارات جديدة قبل انتقاله إلى إنجلترا في 2016 وأُجبر على التأقلم مع جدول المباريات المزدحم والمنافسة من خمسة فرق أخرى، مضيفاً، "أنا مدرب أفضل حاليا عما كنت عليه في ألمانيا وأكثر بكثير مما كنت عليه في برشلونة، الآن أشعر أنني مدرب أفضل هنا أيضا إذ تعلمت التعامل مع هذه البطولة المذهلة في العديد من الظروف".

وتابع "إنها الأصعب بسبب عدد المباريات وحالة الطقس وقول الحكام ‭‭'‬‬فليستمر اللعب‭‭'‬‬ والعدد الكبير للمنافسين على اللقب، إنها البطولة الوحيدة التي يمكن لخمسة أو ستة (فرق) الفوز بلقب الدوري الممتاز".

وقاد جوارديولا، فريق مانشستر سيتي للقب الدوري في الموسم الماضي وكسر العديد من الأرقام القياسية وأنهى البطولة بحصد 100 نقطة وتسجيل 106 أهداف في 38 مباراة.

ونال مانشستر سيتي لقب كأس المحترفين الموسم الماضي والدرع الخيرية هذا العام ليرتفع عدد بطولات جوارديولا كمدرب إلى 24 لقبا واعترف أن نقل إمكاناته إلى المستوى الدولي سيحدث في وقت ما لجني الثمار، وتابع "عاجلا أم اجلا سيحدث ذلك لأنني أحب القيام بالأمور كل ثلاثة أيام لكن بطريقة أهدأ قليلا وألعب المزيد من الجولف"، مضيفاً، "لو اتيحت لي الفرصة وحصلت على عروض من بعض المنتخبات سنرى ماذا سيحدث".

ويتصدر حامل اللقب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة من 12 مباراة متقدما بنقطتين على ليفربول.

ويحل مانشستر سيتي صاحب السجل الخالي من الهزيمة في الدوري هذا الموسم ضيفا على وست هام يونايتد يوم السبت.