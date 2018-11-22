شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سقوط حافلة الأوليمبى السكندرى فى حفرة قبل مواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط أتوبيس فريق ىالأوليمبى السكندرى فى حفرة بشارع شكرى القوتلى المواجه لنادى بلدية المحلة، قبل دقائق من انطلاق مباراة الفريقين ضمن مباريات الأسبوع العاشر بدورى القسم الثانى. ونجح رجال الأمن المكلفون بتأمين فريق الأوليمبى فى إخلاء أتوبيس فريق الأوليمبى، قبل استدعاء ونش تابع لمرور المحلة لإخراج الأتوبيس، فى الوقت الذى لم تقع أى إصابات بصفوف فريق الأوليمبى أو الجهاز الفنى.

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