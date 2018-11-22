شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يؤكد التعاون الكامل مع جهاز الرياضة العسكرى لدعم أبطال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء حازم على إبراهيم، رئيس جهاز الرياضة العسكرى، بديوان عام الوزارة، وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والقوات المسلحة فى الفترة المقبلة انطلاقاً من المسئولية المجتمعية المشتركة بين الوزارة والقوات المسلحة فى خدمة القطاع الرياضى.

وأكد أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع القوات المسلحة فى كافة المشاريع التي تنفذها الوزارة، مثل مشروع الموهبة الرياضية والبطل الأوليمبى، من خلال توسيع واستغلال مراكز التدريب الخاصة بالمؤسسة العسكرية لاستكمال التعاون بين الجهتين في تدريب وإعداد الأبطال الرياضيين المتوقع مشاركتهم فى أولمبياد طوكيو 2020.

كما تم مناقشة خطة استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية لكرة القدم التى من المقرر إقامتها مطلع 2021م مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستتعاون مع جهاز الرياضة العسكري فى تقديم الدعم اللازم للبطولة على صعيد النواحي التنظيمية لإنجاح البطولة وظهور مصر بصورة مشرفة أمام العالم.