شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يؤكد التعاون الكامل مع جهاز الرياضة العسكرى لدعم أبطال مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأكد أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع القوات المسلحة فى كافة المشاريع التي تنفذها الوزارة، مثل مشروع الموهبة الرياضية والبطل الأوليمبى، من خلال توسيع واستغلال مراكز التدريب الخاصة بالمؤسسة العسكرية لاستكمال التعاون بين الجهتين في تدريب وإعداد الأبطال الرياضيين المتوقع مشاركتهم فى أولمبياد طوكيو 2020.
كما تم مناقشة خطة استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية لكرة القدم التى من المقرر إقامتها مطلع 2021م مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستتعاون مع جهاز الرياضة العسكري فى تقديم الدعم اللازم للبطولة على صعيد النواحي التنظيمية لإنجاح البطولة وظهور مصر بصورة مشرفة أمام العالم.
شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يؤكد التعاون الكامل مع جهاز الرياضة العسكرى لدعم أبطال مصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .