شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر مباراة الأهلي والوصل بالإمارات فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفدت التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي فى مباراة الوصل الإماراتى فور طرحها بمنافذ البيع، حيث خصصت إدارة الوصل ما يقرب من 2300 تذكرة بنسبة 25% من سعة استاد زعبيل الذى يحتضن المباراة.

ويلتقى الأهلي مع الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد انتهى بالتعادل 2/2.

وتجمعت أعداد من أعضاء الجالية المصرية فى الإمارات أمام مقر نادى الوصل فى محاولة للحصول على تذاكر.