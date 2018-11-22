شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليون جنيه شرطا جزائيا فى عقد ميمى عبد الرازق مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ميمى عبد الرازق، المدير الفنى السابق لفريق المصرى والذى تمت إقالته عقب الهزيمة من حرس الحدود، عن قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع الفريق البورسعيدى.

وقال عبد الرازق، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن العقد بينه وفريق المصرى به شرط جزائى قيمته شهران من القيمة المالية للعقده.

ويحصل ميمى عبد الرازق على راتب شهرى من المصرى 125 ألف جنيه، ما يعنى أن قيمة الشرط الجزائى 250 ألف جنيه.

يذكر أن فريق المصرى خسر أمام حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى، ليقرر اللنادى البورسعيدى إقالته من تدرييب الفريق.