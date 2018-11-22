شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوصل الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره الوصل الإماراتى فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية على استاد زعبيل، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى الإسكندرية بالتعادل الإيجابى 2-2، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بنتيجة 3-3 أو أكثر ليتأهل إلى الدور ربع النهائى.

مباراة الليلة هى الظهور الأول للمارد الأحمر بعد توديع لقب البطولة الأفريقية لصالح الترجى التونسى 4-3، وهو الحدث الذى أصاب مشجعى ولاعبى الفريق بدوامة من الحزن.

سيفتقد الفريق الأحمر لخدمات الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحى للإصابة بجانب على معلول وجونيور أجاى، الذين لم يكتمل شفائهم حتى الآن، بالإضافة إلى مدافع الفريق محمد نجيب وعمرو السولية ومحمد هانى لنفس السبب، ولن يفتقد الأهلى أى لاعب بسبب الإيقاف.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى:

محمد الشناوى

أيمن أشرف - ساليف كوليبالى - سعد سمير - كريم نيدفيد

هشام محمد - حسام عاشور

إسلام محارب - وليد سليمان - محمد شريف

وليد أزارو