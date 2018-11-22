شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى عن مواجهة الأهلى والوصل: "توقيت انتفاضة الأهلاوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شديد قناوى، الظهير الأيسر للإنتاج الحربى، ثقته فى قدرة الأهلى على عبور موقعة الوصل الإماراتى، المقرر لها الخامسة والنصف عصر اليوم، الخميس، بالامارات فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

وقال شديد قناوى لـ"الخليج 365"، "لعبت فى الأهلى سنوات طويلة، وأثق فى معدن نجوم الأهلى وقت الشدة، لذا أثق فى تخطيهم محنة الخروج من البطولة الأفريقية بالتأهل للدور التالى بالبطولة العربية".

وأضاف نجم الأهلى السابق، "الهدوء والتركيز وتصحيح الأخطاء الدفاعية سلاح الأهلى لعبور موقعة الوصل الإماراتى".

ويعود فريق الأهلى من جديد لمواصلة مشواره بالبطولة العربية، حينما يحل ضيفاً على الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الخميس، ضمن مواجهات إياب دور الستة عشر للبطولة، وهو الظهور الأول للمارد الأحمر بعد توديع لقب البطولة الأفريقية لصالح الترجى التونسى 4-3، وهو الحدث الذى أصاب مشجعى ولاعبى الفريق بحالة من الصدمة.

وكانت هذه الخسارة بمثابة صدمة لعشاق الأحمر الذين كانوا يطمحون فى التتويج بالأميرة السمراء واللقب الغائب منذ عام 2013.

تعادل الأهلى إيجابيا 2-2 أمام الوصل الإماراتى فى مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ويحتاج بطل مصر للفوز أو التعادل بنتيجة 3-3 أو أكثر ليتأهل إلى الدور ربع النهائى.