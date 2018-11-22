شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة الأهلي للقاهرة بعد مواجهة الوصل فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الأهلي دبى فى الثانية عشرة ظهر غد، الجمعة، «العاشرة بتوقيت القاهرة» متوجهة للقاهرة بعد مواجهة الوصل فى البطولة العربية. ويلتقي الأهلي مع الوصل الإماراتي فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد انتهى بالتعادل 2/2. وتغادر البعثة فندق الإقامة في التاسعة صباحا ومن المقرر وصولها القاهرة فى الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

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