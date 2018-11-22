شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 4 أهداف فى مواجهة ذهاب الأهلى والوصل الإماراتى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الأهلي مع الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب انتهى بالتعادل 2/2.

وتقدم الأهلي بهدف نظيف خلال الشوط الأول عن طريق اللاعب أحمد فتحى، من تسديدة قوية لركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الوصل جهة اليسار لتتخطى الجميع وتدخل الشباك فى الدقيقة 45.

وفى الشوط الثاني ظهر الوصل بشكل قوى داخل مناطق الأهلي، واستطاع تسجيل هدفين فى آخر 10 دقائق من المباراة عن طريق اللاعب البرازيل ليما "هدفين" فى الدقائق 81 و 86.

وفى الدقيقة الأخير من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع استطاع مروان محسن إدراك هدف التعادل، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين، فى انتظار حسم المتأهل فى مباراة اليوم بالإمارات.

ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بنتيجة 3-3 أو أكثر ليتأهل إلى الدور ربع النهائى.

سيبدأ الفرنسى باتريك كارتيرون المدير الفنى للأهلى المباراة بالقوة الضاربة باعتبارها مبارة مصيرية، ويجد الفرنسي مشكلة فى مركز الظهير الأيمن بعد إصابة فتحى وهانى، لكن سيدفع بكريم نيدفيد فى مركز الظهير الأيمن بعدما أجاد اللعب فيه فى اللقاء الأخير أمام الترجى، وسيتولى أيمن أشرف الجبهة اليسرى للفريق فى ظل غياب معلول المصاب، وسيقود هجوم الأحمر المغربى وليد أزارو.