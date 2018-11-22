شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى.. الراحة ممنوعة بـ"فرمان" مختار مختار استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، منح لاعبيه راحة من المران اليوم، الخميس، عقب الفوز الذى حققه الفريق على الإسماعيلى فى عقر داره بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام، نظراً لضيق الوقت.

ويبدأ الإنتاج الحربى الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الأحد المقبل على استاد السلام فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى.

وسادت حالة من الارتياح فى العجلات الحربية عقب العودة للمربع الذهبى مرة أخرى، حيث يحتل الفريق بعد الفوز على الدراويش المركز الرابع برصيد 22 نقطة.