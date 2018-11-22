مستقبل ميسي وتأثير رونالدو الأبرز في صحف العالم

تصدر مستقبل ميسي وصفقة رابيو الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس، فيما أبرزت الصحف الإيطالية تأثير رونالدو وضربة ميلان، فيما سيطر «الرئيس كان» على عناوين صحف ألمانيا.

سلطت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على تحركات الأندية من أجل سوق الانتقالات المقبل في يناير، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ديربي من أجل ستيفانو سينسي.. اللاعب الشاب تم إطلاقه مع الأزوري، ميلان يريده لاستبدال بيليا وبونافنتورا، وأيضًا إنتر"، وأضافت "جنوى وسامبدوريا.. 11 بطاقة بريدية من الجسر المكسور.. اقتراح بالتوقف في الدقيقة 43 اثناء...