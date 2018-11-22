تقرير.. انطلاقة العميد مع بيراميدز بين فالنتيم البرازيلي وملهم جوارديولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

مباراة حسام حسن الثالثة كمديرًا فنيا لبيراميدز تعادل الأخير بهدف لمثله أمام وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري العام.

هذا التعادل هو الأول لحسام حسن بعدما نجح مدرب المصري السابق في الفوز بأول مباراتين أمام الاتحاد السكندري ومصر المقاصة ليظل بيراميدز في وصافة الدوري بـ23 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة.

انطلاقة "العميد" مع بيراميدز جعلته يُعادل رقم المدرب السابق البرازيلي ألبيرتو فالنتيم والذي قاد الفريق في ثلاث مباريات فقط، قبل أن يأتي الأرجنتيني ريكاردو لافولبي الذي تولى المهام الفنية مع بيراميدز خلال ست مباريات.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي، نتائج المدربين السابق ذكرهم في أول ثلاث مباريات مع بيراميدز:

- ألبيرتو فالنتيم

في أول مباراة لبيراميدز بشكله الجديد خلال هذا الموسم حقق الفريق فوزًا ثمينًا على إنبي بهدف دون رد أحرزه محمد مجدي "قفشة" في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

وفي المباراة الثانية لبيراميدز بمسابقة الدوري فقد فالنتيم أول نقطتين بالتعادل أمام الإنتاج الحربي (1-1) في مباراة جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي.

آخر مباريات فالنتيم مع بيراميدز حقق الأخير فوزًا ثمينًا على طلائع الجيش (2-1)، ليودع بعدها البرازيلي من قيادة بيراميدز بعدما جمع سبع نقاط من أصل تسعة.

- ريكاردو لافولبي

المدير الفني الأرجنتيني ريكاردو لافولبي والذي يعتبر ملهم أسطورة التدريب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، قاد بيراميدز بعد رحيل البرازيلي فالنتيم.

لافولي كانت أولى مبارياته مع بيراميدز أمام الداخلية وانتهت المباراة بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفشل في تحقيق الفوز بعدها أمام سموحة والجونة بعد انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل (1-1).

المدرب الأرجنتيني لم يحقق سوى خمس نقاط في أول ثلاث مباريات، بينما جمع 12 نقطة في ست مباريات حتى تم إقالته ليحل بدلاً منه حسام حسن.

- حسام حسن

في أول مباراة لحسام حسن مع بيراميدز حقق العميد فوزًا عريضًا على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد ليحقق فوزه الأول في مهمته الجديدة.

وفي المباراة الثانية مع بيراميدز استطاع حسام حسن أن يحافظ على انتصاراته بالفوز على مصر المقاصة (2-0) بالجولة الماضية قبل أن يسقط "العميد" في فخ التعادل أمام دجلة ليجمع 7 نقاط لتكون بدايته مثل فالنتيم وأفضل من لافولبي.