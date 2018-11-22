"مخالفة نابليون وترامب وخطة وا إسلاماه".. 15 تصريحًا عفويًا لميمي عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

مرة أخري، أطلق ميمي عبدالرازق المدير الفنى للمصري تصريحًا عفويًا وضعه فى مأزق وقد يطيح به من تدريب الأخضر البورسعيدي عقب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.

وقال عبدالرازق مساء أمس، الأربعاء، عقب خسارة فريقه من حرس الحدود فى الدوري 0-3 " اللاعبون خارج المستوي ، ماذا أفعل؟ هل أطلق النار عليهم؟".

ولاقى تصريح ميمي عبدالرازق غضب إدارة المصري -بحسب مراسل مصراوي- لتقرر عقد اجتماعٍ لبحث مصير المدرب.

المدير الفني السابق لسموحة والحالي للمصري الذى يحمل درجة الدكتوراه فى كرة القدم ويعمل محاضرًا ويحمل لقب المدير الفني الأصغر فى مصر يشتهر بتصريحاته وتعليقاته العفوية والتى ينشر مصراوي أبرزها:

1- ميمي عبدالرازق يختلف عن القائد الفرنسي نابيلون بونابرت فى مقولته المنسوبة له تاريخيًا (الهجوم خير وسيلة للدفاع) ربما له وجهة نظر وجيهة هي:

2-مدرب سموحة يكشف لأول مرة حكاية "اسمه المستعار"

3- المدير الفني لسموحة يفسر عدم متابعته لضربات الجزاء الترجيحية للفريق السكندري أمام الأسيوطي فى نصف نهائى بطولة الكأس الموسم الماضى.

4- الخطة التى كشف عنها عبدالرازق فى تصريحات تليفزيونية العام الماضى فى مواجهته للأهلي عام 2011 التى انتهت بالتعادل 2-2.

‏5- فى ديسمبر الماضى طالب المدير الفني لسموحة بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد توليه لثلاثة مناصب فى النادي السكندري.

6- تعليق المدير الفني لسموحة بعد تفسير تقارير إعلامية تصريحات محمد فرج عامر رئيس النادي باقترابه من التعاقد مع نجم كاميروني بأن المقصود الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو، وهو ما لم يكن صحيحًا.

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7- مدرب سموحة يكشف عن موقف كوميدي بينه وبين التونسي حمدي النقاز مدافع الزمالك والذى اعتقد أن مدرب سموحة زميله فى الفريق.

8- مدرب سموحة يعبر عن اعتراضه على تناول تصريحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

9-مدرب سموحة يسخر من تصريحات رئيس الزمالك حول استخدامه السحر للفوز بالمباريات

10- مدرب سموحة حزين ولا يعرف السبب

11 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت قصف مدرب سموحة

12 - أول تصريحات ميمي عبدالرازق عقب تدريبه للمصري

13- ميمي عبدالرازق عبر عن اعتراضه على أنباء تولي إيهاب جلال مهمة تدريب المصري

14 - مدرب المصري يقلل من دور مخطط الأحمال.

15- بانسيه سيكمل عامه الـ(35) سبتمبر القادم وعائد من إصابة قطع بـ"وتر أكيليس"