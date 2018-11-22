تقرير.. بديل "النني" المحتمل.. فاوضه الريال.. ونافس أسينسو على "الأعلى قيمة" بين الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت عدة تقارير إنجليزية خلال الفترة الماضية عن نية المدرب الفرنسي أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال في الاستغناء عن خدمات اللاعب المصري محمد النني نجم وسط الجانرز.

صحيفتا ديلي ميل وكذلك ميرور أكدا منذ عدة أيام قليلة إلى سعي إيمري في التعاقد مع اللاعب الإسباني بابلو فورناليس نجم وسط فريق فياريال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما لفتت ميرور إلى أن النني قد يكون هو اللاعب الأقرب للرحيل عن صفوف المدفعجية.

آرسنال يمتلك في مركز لاعب الوسط المدافع ثلاثة لاعبين بخلاف النني هم السويسري الدولي جرانيت تشاكا والدولي الأوروجوياني لوكاس توريرا والموهبة الفرنسية صاحب الأصول المغربية ماتيو جندوزي ولعل الثنائي الأخير انضما إلى صفوف الجانرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد تولي إيمري المهام الفنية لأرسنال خلفًا لأرسين فينجر.

انضمام لاعب خامس في المركز ذاته قد لا يكون أمرًا منطقيًا بالنسبة للمدفعجية، ما يعني أن خروج أحد الأسماء السابق ذكرها سيكون الحل الأقرب لضم فورنالس.

وبحسب ما أكدت ذا صن فإن عقد فورنالس مع فياريال يتضمن شرط جزائي قيمته 17.8 مليون إسترليني، وسيكون آرسنال قادرًا على دفع هذا المبلغ حيث أن إيمري سيسمح للنني بالرحيل في حال تلقيه عرضًا يصل إلى 15 مليون إسترليني.

النني خرج من حسابات إيمري بشكل كبير منذ توليه القيادة الفنية لأرسنال مطلع الموسم الحالي، فاللاعب المصري لم يشارك في أي مباراة بالدوري الإنجليزي حتى الآن، واكتفى بالتواجد خلال 4 مباريات فقط حتى الآن (3 في الدوري الأوروبي- مباراة في الكأس).

ماذا قدم فورنالس رفقة فياريال؟

إيمري لديه رغبة كبيرة في تعزيز صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل دعم موقفه في المنافسة محليًا وأوروبيًا.

فورنالس بدأ مسيرته الكروية موسم 2014 في ناشئي نادي مالاجا الإسباني، ومنها انضم إلى نادي أتليتكو مالايان الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

مطلع صيف 2015 انضم إلى صفوف الفريق الأول لمالاجا استمر معه لمدة موسمين قبل أن يعلن النادي الإسباني، فسخ تعاقده مع صاحب الـ22 عامًا بعد دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 12 مليون يورو، ليتم انتقاله إلى صفوف فياريال خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2017.

صاحب الـ22 عامًا أحد الركائز الأساسية في صفوف فياريال، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز وهي خط الوسط (الارتكاز) - الوسط الهجومي ويميل للناحية اليمنى.

إجمالي مشاركات فورنالس حتى الآن هي 106 مباراة، سجل 11 هدفًا، وصنع 16 آخرين، أما خلال هذا الموسم فقد دافع عن قميص فياريال خلال 17 مباراة (12 في الدوري الإسباني- مباراة في الكأس- 4 مباريات في الدوري الأوروبي) سجل 3 أهداف وصنع ثانين آخرين.

خلاف مع رئيس مالاجا

بعد إتمام انضمام فورنالس إلى صفوف فياريال لمدة 5 مواسم، خرج رئيس نادي مالاجا، القطري عبد الله آل ثاني، ليلقي باللوم على اللاعب الشاب ووكيله، وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن من يقول عنه إنه لا يقدم عقودًا للاعبيه "يكذب".

وأكد أن النادي الأندلسي قدم عرضين للاعب فيهما زيادة لمرتبه، ولكن فورنالس ووكيله رفضا كلا العرضين، مشيرًا إلى أن اللاعب ترك معسكر الفريق في هولندا.

فورنالس على رادار ريال مدريد

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في صراع كبير مع فالنسيا على ضم موهبة مالاجا، ونقلًا عن صحيفة سبورت فإن تقارير إسبانية أشارت إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع المواهب الشابة وفقًا لنهج فلورينتيو بيريز رئيس الميرنجي.

وبحسب الصحيفة فإن فورنالس كان على رادار ريال مدريد ودخل في منافسة مع فالنسيا لضم صاحب الـ22 عامًا قبل أن يتم انتقاله إلى صفوف فياريال.

هدف مثير في شباك ريال مدريد

خلال مباراة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني (الليجا) الموسم الماضي، والتي جمعت بين فريقي ريال مدريد وفياريال والتي خسرها الملكي بهدف دون رد.

فورنالس كان هو صاحب هدف الفوز لفريقه على حساب الميرنجي في المباراة التي شهدت جدلًا تحكيكًا حول صحة الهدف، حيث قال الحكم إيتورالدي جونزاليس أن أونال كان متقدمًا على مارسيلو في التمريرة الأولى ما يعني أنه متسلل".

ثالث لاعب في قائمة الشباب الأعلى قيمة في عام 2017

تواجد فورنالس في قائمة اللاعبين الشباب الأعلى قيمة خلال عام 2017، وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية.

وتصدر ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد القائمة بقيمة 50.7 مليون يورو، واحتل بابلو فورنالس لاعب فياريال، المركز الثالث بقيمة 41.3 مليون يورو.