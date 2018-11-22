كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يرفض تدريب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق الزمالك مسؤولي المصري البورسعيدي برفضه فكرة تدريب الفريق البورسعيدي في الفترة القادمة. واعتذر ميدو لمجلس إدارة النادي البورسعيدي برئاسة سمير حلبية عن تولي منصب المدير الفني خلفاً لميمي عبد الرازق المدير الفني الذي تم إقالته من تدريب الفريق اليوم الخميس. وكان المصري قد خسر من حرس الحدود أمس الأربعاء بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | ميدو يرفض تدريب المصري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .