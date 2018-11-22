كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة ميمي عبدالرازق من تدريب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري إقالته من منصبه رسمياً اليوم الخميس بقرار من مجلس سمير حلبية. وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات إذاعية إنه لم يعد مديراً فنياً للمصري، وتمت إقالته من منصبه. وخسر المصري على يد حرس الحدود بثلاثية نظيفة أمس الأربعاء بالجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | إقالة ميمي عبدالرازق من تدريب المصري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .