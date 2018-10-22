رياضة | تابع الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية اليوم 2018-10-22 يلا شوت مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية اليوم 2018-10-22 يلا شوت مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية اليوم 2018-10-22 يلا شوت مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك والداخلية اليوم الخميس

ومن المقرر أن يقام البث المباشر لمباراة الزمالك والداخلية في الدوري العام المصري في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

يدخل الفارس الأبيض اللقاء في المركز الأول لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، فيما يأتي فريق الداخلية في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

ويفتقد الزمالك في لقاء اليوم العديد من الغيابات وأهمهم، الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي بسبب خوضهم لقاء وديا مع تونس منذ ساعات، وكابونجو كاسونجو لعدم عودته للقاهرة بسبب خوض لقاء مع منتخب بلاده منذ ساعات أيضا.

بينما يغيب محمود الونش للإصابة، ومحمد عبدالغني للإيقاف مباراتين للطرد، وأيمن حفني أحمد مدبولي وعمر صلاح لأسباب فنية.

تشكيل مباراة الزمالك والداخلية.

وكان جروس اختار قائمة للمباراة ضمت كلا من:

المرمى: محمود عبدالرحيم " جنش " – عماد السيد.

الدفاع: محمود علاء – محمود عبدالعاطى دونجا – حازم امام – بهاء مجدى – محمد عبد السلام – كماتشو.

الوسط: طارق حامد – محمد عنتر – محمود عبدالمنعم كهربا – محمود عبدالعزيز – إبراهيم حسن – محمد ابراهيم – عبدالله جمعه – محمد حسن – مصطفى فتحى.

الهجوم:عمر السعيد – يوسف اوباما – حميد أحداد.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك والداخلية .

تابع الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك والداخلية اليوم 2018-10-22 يلا شوت مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر