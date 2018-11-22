رياضة | رابط - Al Ahly - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة الاهلي Al Ahly اليوم | Yalla Shoot

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رابط - Al Ahly - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة الاهلي Al Ahly اليوم | Yalla Shoot مباراة الاهلى والوصل الاماراتى ينتظهرها عشاق كرة القدم فى مصر والعالم العربى، وهى مباراة العودة فى دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال، يحاول الأهلى العودة مرة أخرى للانتصارات، بعد هزيمته فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، كانت مباراة الذهاب التى أقيمت فى مصر، قد انتهت بالتعادل 2/2، يعود للمشاركة فى مباراة الليلة، اللاعب المغربى وليد أزارو نجم هجوم الأهلى. مباراة الاهلى والوصل الاماراتى ينتظهرها عشاق كرة القدم فى مصر والعالم العربى، وهى مباراة العودة فى دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال، يحاول الأهلى العودة مرة أخرى للانتصارات، بعد هزيمته فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، كانت مباراة الذهاب التى أقيمت فى مصر، قد انتهت بالتعادل 2/2، يعود للمشاركة فى مباراة الليلة، اللاعب المغربى وليد أزارو نجم هجوم الأهلى. رابط - Al Ahly - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة الاهلي Al Ahly اليوم | Yalla Shoot موعد مباراة الأهلي و الوصل الإماراتي اليوم الخميس 22 نوفمبر، سيكون موعد مباراة الأهلى المصرى و الوصل الاماراتى، والتى ستقام على استاد زعبيل بنادي الوصل بالامارات، وسيكون توقيت المباراة كالتالى: رابط - Al Ahly - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة الاهلي Al Ahly اليوم | Yalla Shoot الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش رابط - Al Ahly - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة الاهلي Al Ahly اليوم | Yalla Shoot القنوات الناقلة الناقلة لمباراة الأهلي والوصل الإماراتي شبكة قنوات أبوظبي الرياضية تمتلك جميع الحقوق الحصرية لبث مباراة الأهلي والوصل الاماراتى بث مباشر، وسوف يتم عمل استديو تحليلى قبل وبعد المباراة، سيعلق على المباراة عصام عبده وعامر عبدالله. رابط - Al Ahly - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة الاهلي Al Ahly اليوم | Yalla Shoot

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