رياضة | ثنائي الاتحاد يرفضان الاعتذار للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الاتحاد يرفضان الاعتذار للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك أحمد داوودا ورزاق سيسيه لاعبا فريق الزمالك المعاران للاتحاد السكندري بالمشاركة في لقاء الإياب بين الفريقين بدور الـ16 للبطولة العربية.

ورغم العقوبات الموقعة على الثنائي في الفترة الأخيرة بعد مشاركتهما في لقاء الذهاب لكنهما رفضا الاعتذار عن لقاء العودة وتمسكا بالمشاركة بشكل طبيعي.

وأجرى وكلاء الثنائي اتصالات مع إدارة الزمالك في الأيام الماضية لمحاولة حل الأمر بشكل ودي وعدم توقيع عقوبات جديدة عليهما.

ويتمسك حلمي طولان المدير الفني للاتحاد بمشاركة داوودا وسيسيه للحاجة إليهما بسبب الهزيمة بهدف نظيف في لقاء الذهاب.