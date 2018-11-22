كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الاتحاد يرفضان الاعتذار للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمسك أحمد داوودا ورزاق سيسيه لاعبا فريق الزمالك المعاران للاتحاد السكندري بالمشاركة في لقاء الإياب بين الفريقين بدور الـ16 للبطولة العربية.
ورغم العقوبات الموقعة على الثنائي في الفترة الأخيرة بعد مشاركتهما في لقاء الذهاب لكنهما رفضا الاعتذار عن لقاء العودة وتمسكا بالمشاركة بشكل طبيعي.
وأجرى وكلاء الثنائي اتصالات مع إدارة الزمالك في الأيام الماضية لمحاولة حل الأمر بشكل ودي وعدم توقيع عقوبات جديدة عليهما.
ويتمسك حلمي طولان المدير الفني للاتحاد بمشاركة داوودا وسيسيه للحاجة إليهما بسبب الهزيمة بهدف نظيف في لقاء الذهاب.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | ثنائي الاتحاد يرفضان الاعتذار للزمالك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .