رياضة | المسابقات ترفض تأجيل الدوري المصري قبل أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسابقات ترفض تأجيل الدوري المصري قبل أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة غضبه الشديد من طلب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر تأجيل مباريات الدوري المصري.

وتقدم خافيير أجيري بطلب لمسؤولي الجبلاية، بضرورة تأجيل مباريات الدوري العام قبل نهائيات الأمم الإفريقية، لإتاحة الفرصة له لإقامة مباريات ودية قوية استعدادًا للبطولة.

وتحدث حسين مع هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، عن صعوبة تنفيذ طلب المدير الفني لكثرة المؤجلات وضغط المباريات بالبطولة المحلية، وتأثيره سلبًا على نظام المسابقة.

ويستعد منتخب مصر لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.