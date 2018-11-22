عائلة مايكل شوماخر تنشر فيديو مؤثرا له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت عائلة المتسابق الألماني مايكل شوماخر، أسطورة سباقات السرعة “فورمولا1” مقطع فيديو له، مستذكرة بشكل مؤثر مقابلة أجراها قبل شهرين من إصابته في الرأس خلال ديسمبر 2013 ذكر فيها أمورا نادرة لا يعرفها عشاقه.

عائلة شوماخر كانت قد قررت إخراج هذه المقابلة التي لم تنشر أبدا إلى النور قبل عيد ميلاد شوماخر الـ50 في يناير المقبل.

المتسابق الألماني تحدث خلال مقطع الفيديو مطولا عن مسيرته وقدوته وأفضل منافسيه خلال الفترة التي قضاها في حلبات السباق، وأجاب عن العديد من الأسئلة وكان من أبرزها كشفه عن مدى احترامه لغريمه ميكا هيكنين، بالرغم من احتدام المنافسة بينهما على مدى الـ20 عاما التي قضاها في عالم “الفورمولا 1”.

شوماخر بطل العالم 7 مرات والنجم السابق لفريق “فيراري”، كان قد خضع لعلاج طويل إثر حادث خطير في محطة ميريبيل الفرنسية، ووضع في غيبوبة اصطناعية لستة أشهر، قبل أن ينقل من مستشفى في غرونوبل إلى منزله في مدينة غلان على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية، وسط تكتم شديد من عائلته حول حالته الصحية منذ ذلك الحين.