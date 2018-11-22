ديدييه دروجبا ينهي مسيرته برسالة مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم، ليسدل الستار على مسيرة استمرت 20 عاما حصد خلالها 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا 2012.

دروجبا كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” رسالة قال فيها: عندما أفكر في العشرين عاماً الأخيرة من مشوار الاحترافي أشعر بالفخر لما حققته كلاعب وكيف شكلتني كرجل.. إذا أخبرك شخصاً ما أن أحلامك كبيرة وجه له الشكر واستمر بالعمل بجدية وذكاء أكثر لتحوله إلى حقيقة.

اللاعب أضاف،: أريد أن أشكر كل اللاعبين والمدربين والفرق والجماهير التي قابلتها في تلك الرحلة، وفوق كل هؤلاء عائلتي وفريقي الخاص.. أتطلع للمرحلة القادمة من حياتي وما سيأتي معها وأتمنى التوفيق من الرب بها.

نجم ساحل العاج السابق، والذي كان يلعب مع فينكس رايزينج في الولايات المتحدة، كان قد لعب لفترتين مع تشيلسي وأحرز 164 هدفا في 381 مباراة ليساهم في إحياء مسيرة النادي اللندني تحت قيادة مالكه رومان أبراموفيتش.

دروجبا البالغ عمره 40 عاما، بدأ مسيرته مع لومان الفرنسي في 1998 لكنه لم يلعب في دوري الأضواء سوى عند بلوغه 23 عاما عندما انضم إلى جانجون في 2002.. وانتقل إلى أولمبيك مرسيليا في 2003 ورحل في العام التالي إلى تشيلسي ليصبح المهاجم الأساسي لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وقاده لحصد لقب الدوري لأول مرة في 50 عاما.

دروجبا نال 3 ألقاب في الدوري في أول ثمانية مواسم مع تشيلسي بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في أربع مناسبات وكأس المحترفين مرتين.. وانتهت فترته الأولى مع تشيلسي عندما أحرز ركلة الترجيح الحاسمة في نهائي دوري الأبطال ضد بايرن ميونيخ بعدما أدرك التعادل في نهاية الوقت الأصلي قبل لجوء الفريقين للوقت الإضافي.

اللاعب قضى فترات في الصين وتركيا قبل أن يعود إلى تشيلسي ليحصد لقب الدوري للمرة الرابعة وكأس المحترفين للمرة الثالثة ثم رحل وهو يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الفريق عبر العصور.. وأنهى دروجبا الذي شارك في 100 مباراة مع ساحل العاج واختير أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، مسيرته مع فينكس رايزينج والذي يملك أسهما فيه.

ووفقا لـ”رويترز”، قال دروجبا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”: إن أفضل وسيلة لإنهاء مسيرتي بمساعدة تطور بعض المواهب الشابة، هذه أفضل طريقة للنهاية برد جزء من الجميل للعبة إذ تعلمت الكثير من كرة القدم.