روندا روزي تنجو من الموت بعد علقة مروعة.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نجت روندا روزي، نجمة المصارعة الأمريكية، بأعجوبة من موت محقق، بعدما تعرضت لضرب مبرح على يد منافستها المصارعة شارلوت، في أحداث مهرجان المصارعة الحرة “سرفايفر سيريز”، التابع لاتحاد المصارعة الحرة “WWE”.
المباراة القوية انتهت بإعلان الحكم إلغاء المباراة، بعد أن استخدمت المصارعة شارلوت لأدوات محظورة في المباراة ضد روندا روزي، وهي عصا “كيندو”، التي أخذت تضربها بها مرارا على أنحاء متفرقة من جسدها.
شارلوت على الرغم من إلغاء المباراة، إلا أنها استمرت في هجومها على روندا روزي بالعصا، ما جعل العديد من الحكام يتدخلون لمنعها من الاستمرار في الاعتداء الجسدي عليها.. وقبل أن تغادر شارلوت الحلبة، حاولت أن تنتقم من روندا روزي بدق عنقها عن طريق المقعد الحديدي، بعد أن وضعت رأسها بين المقعد.
يشار إلى أن روندا روزي حاليا هي بطلة “راو” للسيدات في “WWE”، وكانت أبرز مقاتلة للفنون المختلطة في “ufc” خلال السنوات الماضية، وحازت على لقب أفضل وأغلى مصارعة في العالم.
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