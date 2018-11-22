فينوس ويليامز تنجو من السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توصلت لاعبة التنس الأمريكية فينوس وليامز، تسوية بشأن حادث قتل خطأ يتعلق بحادث سير كانت طرفا فيه في يونيو 2017 بالقرب من منزلها في فلوريدا.

ووفقا ل”يورو نيوز” نقلا عن “رويترز” فإنه لم يرد في السجلات القضائية بنود الاتفاق الذي تم بين فينوس ويليامز وورثة جيروم بارسون البالغ من العمر 78 عاما، والذي توفي في الحادث، لكن القضية التي كانت منظورة أمام محكمة “بالم بيتش كاونتي” قد أغلقت في 15 نوفمبر الجاري.

وتوفي بارسون الذي كان في سيارة تقودها زوجته ليندا بارسون صاحبة الـ 68 عاما، بعد 13 يوما من حادث التصادم مع سيارة فينوس الرياضية الكبيرة.

الشرطة قالت في البداية: إن فينوس تتحمل اللوم بعدما انتهكت لوائح السير في الحادث الذي وقع بالقرب من منزلها قبل أيام من مشاركتها في بطولة ويمبلدون.

الشرطة بعدها قررت عدم توجيه أي اتهامات لفينوس بشأن الحادث لأن مقاطع فيديو لكاميرات مراقبة أظهرت أنها دخلت التقاطع بطريقة صحيحة وقانونية لكن سيارة ثالثة لا علاقة لها بالحادث أجبرتها على التوقف عند المنطقة التي وقع فيها التصادم مع سيارة بارسون.