ليفربول يرد على طموح محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد حساب نادي ليفربول الإنجليزي باللغة العربية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” على تصريحات لاعب الفريق محمد صلاح، والتي أدلى فيها بطموحاته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجه رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب “الريدز” عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها “الفرعون المصري” والتي أكد من خلالها أنه بحاجة إلى الاستمرار وتسجيل المزيد من الأهداف.

محمد صلاح قال في تصريحاته: أنا دائما سعيد للغاية وفخور لتحطيم الأرقام القياسية، وخاصة في نادي مثل ليفربول، أن أكون أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً مع ليفربول أمر رائع، لكني بحاجة إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الأهداف، أتطلع إلى تسجيل 100 هدف مع الفريق.

حساب ليفربول نشر تغريدة وجهها إلى محمد صلاح جاء فيها: الملوك لا ينظرون أبداً للوراء، بل يتطلعون دوماً لتحقيق المزيد من الأمجاد، طموح كبير من محمد صلاح نحو مزيد من الإنجازات.

يشار إلى أن محمد صلاح كان قد أحرز هدف الفوز لمنتخب مصر أمام منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 3 / 2.