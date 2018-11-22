مسعود أوزيل يحتفل بزفافه في 3 دول.. ويرفض صور القبلات لحبيبته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، لإقامة حفل زفافه على خطيبته التركية الحسناء أمينة غولشه، وذلك أوائل العام المقبل.

أوزيل وخطيبته قررا إقامة 3 حفلات زفاف فور إتمام عقد قرانهما، وذلك بعد أن تأجل الحفل الذي كان مقرراً إقامته في شهر أغسطس الماضي.

صحيفة Posta التركية، أفادت أن مسعود أوزيل وخطيبته أمينة غولشه، سيقيمان 3 حفلات زفاف بتكلفة تقترب من مليون دولار، الأول في تركيا ويجمع أصدقاءهما وأقاربهما، والثاني في ألمانيا مكان ولادة نجم نادي أرسنال الإنجليزي، أما الحفل الثالث، فستتم إقامته في السويد حيث وُلدت العروس.

تقارير تركية، ذكرت أن مسعود اوزيل لن يمانع مواصلة خطيبته مهنتها في التمثيل، لكنه طلب منها أن تعطيه السيناريو الذي تنوي الموافقة عليه حتى يقرأه ويبدي رأيه فيه، كما اشترط عليها عدم وجود أية مشاهد تقبيل في أعمالها المقبلة، خاصة وأنه قال في تصريح سابق: وُلدت ونشأت في ألمانيا لكني تربّيت على العادات والأعراف التركية، وأمينة تدرك هذا جيداً.

يشار إلى أن اللاعب وخطيبته عارضة الأزياء والممثلة التركية، قاما بشراء منزل جديد في إسطنبول بسعر مليون دولار، وذلك استعداداً لزفافهما، حيث رجحت الصحف أن يتخذ الثنائي من إسطنبول مقراً لهما ملمحين إلى احتمالية انتقال النجم الألماني صاحب الأصول التركية إلى الدوري التركي.