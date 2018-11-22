الان تتابع صحيفة إسبانية: شرط وحيد لانتقال محمد صلاح إلى برشلونة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تجددت أنباء عن إمكانية تعاقد نادي برشلونة الإسباني، مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، رغم وجود اتفاق يمنع النادي الكتالوني من شراء أي لاعب من ليفربول تحديدا قبل مرور ثلاث سنوات.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن تعاقد البلوجرانا مع نجم ليفربول، سيكلف إدارة برشلونة مبلغ قيمته 250 مليون يورو، لحسم الصفقة، مما سيجعل صلاح أغلى صفقة كروية في التاريخ، متجاوزًا قيمة انتقال البرازيلي جي آر نيمار المقدرة بـ 222 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا كان برشلونة يريد الحصول على أي لاعب من ليفربول قبل عام 2021، فإنه سيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قيمته 100 مليون يورو، فوق السعر المحدد للاعب في سوق الانتقالات، وإلا فإن عليه الانتظار 3 سنوات، وبالنسبة لمحمد صلاح، فإن قيمته السوقية تبلغ حوال 150 مليون يورو.



ويرجع سبب الاتفاق بين برشلونة وليفربول، إلى الشتاء الماضي، عندما تعاقد البارسا مع فيليب كوتينيو، إذ جرى ووضع بند في عقد النجم البرازيلي يتمثل في منع بيع أي لاعب من ليفربول لصالح النادي الكتالوني لمدة ثلاثة مواسم.