شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: خطة استثمارية لإدارة أصول ومنشآت وزارة الشباب الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقطاعين الرياضي والشبابي، وتنمية الموارد وتحويل الرياضة إلى صناعة جاذبة لرؤوس الاموال، وتأكيده على الارتقاء بالشباب كركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، بأن هناك خطة استثمارية لإدارة أصول ومنشآت وزارة الشباب الرياضة تنفيذاً لتوجهات رئيس الجمهورية، ودعم الشباب بشكل كامل وفي مختلف القطاعات، والتأكيد على بناء المواطن، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على وضع كافة البرامج والخطط التنفيذية للمساهمة في بناء الشباب في مختلف الجوانب العقلية والبدنية والاجتماعية وفق رؤية واستراتيجية بناء الانسان التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل حالياً على تنفيذ التوصيات التي خرج بها منتدي شباب العالم وكذلك بحث أبرز التحديات والقضايا التي تواجه الشباب بالقارة الأفريقية تزامناً مع إعلان السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «أسوان عاصمة الشباب الافريقي لعام 2019»