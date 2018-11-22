شكرا لقرائتكم خبر عن الغضب يجتاح قلعة «الدراويش» والجماهير تطالب برحيل مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صبت جماهير الدراويش جام غضبها على إدارة النادي عقب الهزيمة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف وأتهمت الجماهير مجلس الادارة «بالبخل» وعدم الانفاق لشراء لاعبين يليقون بأسم الدراويش الذي بات مهدداً بالهبوط حال استمرار الهزائم .

وطالبت الجماهير برحيل مجلس الادارة وتعيين لجنة لتقييم وشراء اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية بيناير وابعاد السماسرة الذين وصفتهم بأنهم سبب نكسة الدراويش بعد شراء لاعبين دون مستوى الفريق مقارنة باللاعبين في الفرق الأخرى بالدوري العام.



وشنت روابط الدراويش هجوماً حاداً على من وصفتهم خفافيش الظلام التي تعبث بالنادى والتي ربحت الملايين في صفقات لاعبين لا ترقى لمستوى الإسماعيلي.

وهاجمت الجماهير كل لاعبى الفريق وأتهمتهم بالتخاذل وطالبت بتسريحهم، بينما رفضت الجماهير تحميل عصام الحضرى حارس مرمى الفريق المسئولية مؤكدا على انهيار خطوط الفريق دفاعياً وهجومياً وغياب منتصف الملعب تماماً ووصف احدهم الفريق قائلاً:«ماذا يفعل اعظم حارس مرمى في العالم أذا كان يلعب وحيداً» في إشارة إلى عصام الحضرى الذي بكى عقب المباراة مؤكداً أن الفريق يعاني ازمة حقيقية.

وقال مسؤول بإدراة النادي رفض ذكر اسمه أن المجلس لا يتحمل أخطاء وخطايا الماضي حسب قوله وأن مجلس الإدراة لم يتعاقد مع أي من لاعبي الفريق منذ البداية وأن المجلس وضع خطة انقاذ سريعة لدعم الفريق بلاعبين على مستوى النادي في يناير القادم مؤكداً أن التعاقدات الشتوية هي الأمل الوحيد أمام المجلس.

ونفى المصدر وجود أي ازمات مالية على الاطلاق مؤكدا ان التوقيت الخاص بالانتقالات هو الذي يحكم التعاقدات بالفريق وانه يرحب بأقتراح الجماهير بتشكيل لجنة متكاملة لتقييم وشراء اللاعبين مع أي جهة بالنادى أو خبراء وأبناء النادي.