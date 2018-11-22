اتفاق ليفربول وبرشلونة السري واعتزال دروجبا الأبرز بصحف إنجلترا

اهتمت الصحف الإنجليزية، الصادرة اليوم الخميس، بالشرط الجزائي الذي تم الكشف عنه بين ليفربول وبرشلونة، بعد صفقة انتقال كوتينيو في الشتاء الماضي إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفىة "ديلي ستار" في غلافها الرياضي، إلى ضرورة دفع برشلونة ما يقارب من 89 مليون إسترليني لليفربول، من أجل التفاوض مع أي لاعب من الريدز، وذلك خلال 3 سنوات بعد انتقال كوتينيو إلى البارسا.

وأضاف الصحيفة أن مورينيو سيقوم بدفع الأموال في الانتقالات الشتوية لشراء اللاعبين، رغم دفع 300 مليون إسترليني في السنوات السابقة.



أما صحيفة "ميرور"، فقد اهتمت بإعلان دروجبا، أسطورة نادي تشيلسي، اعتزاله، بعد رحلة طويلة من مارسيليا إلى تشيلسي وبعدها إلى جالطا سراي، ثم الانتقال إلى الدوري الأمريكي.



وأشارت الصحيفة إلى إمكانية رحيل بوجبا وعودته إلى يوفنتوس، ذلك بعد خلافه الكبير مع مورينيو في الفترة الماضية.

واهتمت صحيفة "تيليجراف" برحيل تيلور رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، واتهامه بالحصول على 2.29 مليون إسترليني كراتب شهري، ما أثار الشكوك حوله.

وأخيرًا فإن صحيفة "ذا تايمز" أكدت على رفض الأندية الإنجليزية اقتراح الاتحاد الإنجليزي، بتقليل عدد المحترفين في كل نادي، وذلك تزامنًا مع إجراءات خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي.

