شكرا لقرائتكم السعيد يقود هجوم الزمالك المتوقع أمام الداخلية .. الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الزمالك نظيره الداخلية على ستاد بتروسبورت مع دقات السابعة مساء الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام .

يدخل الزمالك المباراة منتعشًا بصدارة الدورى برصيد 26 نقطة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية وكان آخرها الفوز على الإنتاج الحربى ويأمل المارد الأبيض فى مواصلة النتائج المميزة للهيمنة على صدارة البطولة فيما يحتل الداخلية المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة .

لن يفتقد الزمالك أي لاعب بداعي الإصابة أو للإيقاف، بعد تعافي كلًا من بهاء مجدي ومحمود حمدي، وعودة محمد عبد الغني من الإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب كريستيان جروس لخوض هذه المواجهة.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية

محمود جنش

بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز

طارق حامد - فرجاني ساسي

محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

عمر السعيد