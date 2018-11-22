شكرا لقرائتكم نفاذ تذاكر مباراة الاهلي والوصل بالأمارات في البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفذت التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة الوصل الإماراتي فور طرحها في منافذ البيع، حيث خصصت إدارة الوصل ما يقرب من 2300 تذكرة بنسبة 25 % من سعة استاد زعبيل الذي يحتضن المباراة.

ويلتقي الاهلي مع الوصل الاماراتي في الخامسة والنصف من مساء اليوم،الخميس، بتوقيت القاهرة في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد إنتهى بالتعادل 2/2.

وتجمعت أعداد من أعضاء الجالية المصرية في الإمارات أمام مقر نادي الوصل، في محاولة للحصول على تذاكر.

في سياق مختلف تغادر بعثة الأهلي دبي في الثانية عشرة ظهر غد الجمعة «العاشرة بتوقيت القاهرة» متجهة للقاهرة بعد مواجهة الوصل.

وتغادر البعثة فندق الإقامة في التاسعة صباحا ومن المقرر وصولها القاهرة في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.