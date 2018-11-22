شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا ومحمد هاني يخوضان مران غائبين الأهلي عن مباراة الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد هاني، لاعب الأهلي، في مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الوصل الإماراتي حيث خاض هاني تدريبات بدنية وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الاهلي مع الوصل الاماراتي في الخامسة والنصف من مساء اليوم،الخميس، بتوقيت القاهرة في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد إنتهى بالتعادل 2/2.

وخضع هاني لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الماضية حيث يتم تجهيزه للمباريات وبات اللاعب قريباً من المشاركة في لقاء المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في الدوري.

على صعيد متصل ، أدى ثنائي الفريق عمرو السوليه، وجونيور أجاي جلسة في الجيم علي هامش مران الغائبين عن مواجهة الوصل الإماراتي.

واشتكى السوليه من تمزق في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، فيما تعرض أجاي لقطع في الرباط الداخلي للركبة.

وشارك أجاي، في تدريبات خفيفة بالكره مع مجموعة الغائبين عن مباراة الوصل.

وأدى مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الوصل مرانهم اليوم علي ملعب التتش، تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال ، وشارك في المران ، كلاً من : مؤمن زكريا وباسم علي ومحمد هاني وميدو جابر ومحمود الجزار بالإضافة إلي الثنائي المُقيّد ضمن قائمة الأنتظار عمرو جمال وعمرو بركات.

واشتمل المران علي جانب بدني وإحماءات خفيفة بالكرة، ثم فقرة تصويبات علي المرمي ، وقام هاني باداء تدريبات إضافية بالجري حول الملعب، فيما أدي أجاي جلسة واستكمل برنامجه التأهيلي في التتش تحت إشراف طارق عبدالعزير أخصائي التأهيل.