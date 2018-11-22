شكرا لقرائتكم ريال مدريد يتراجع للخلف في صفقة ضم البرازيلي نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسئولو فريق ريال مدريد الأسبانى النظر عن فكرة التعاقد مع البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن إدارة ريال مدريد قررت الإنسحاب من صفقة ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان بشكل نهائى لسببين الأول هو ان جماهير الريال لا ترى النجم البرازيلى لن يستطيع تقديم الاضافة القوية للفريق الملكي في المستقبل.

أما السبب التانى، فيتلخص فى الأنباء الواردة حول بدء إدارة برشلونة فى محاولات إستعادته من جديد بعد رحيله إلى نادى العاصمة الفرنسية صيف 2017 مقابل 22 مليون يورو فى "صفقة القرن".

ويأتى هذا فى الوقت الذى رحب فيه البرازيلى نيمار دا سيلفا بالعودة مجدداً إلى برشلونة بعدما شعر بالندم بعد الرحيل عن "كامب نو".

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة إستغلت مستشارها فى قارة أمريكا الجنوبية أندري كوري لبدء محاولات إستعادة نيمار.