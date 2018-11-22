شكرا لقرائتكم فريق روبينيو يفاوض يوسين بولت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل سيواس سبور المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم مع البطل الأولمبي يوسين بولت من أجل صفقة محتملة في النصف الثاني من الموسم الحالي، حسب ما ذكرت محطة (تي.آر.تي) التلفزيونية التركية، اليوم، الخميس.

ويضم الفريق التركي، الذي يحتل حاليا المركز 11 في الدوري الممتاز، العديد من اللاعبين الأجانب مثل روبينيو وكارل مجاني وأرونا كونيه.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن نادي سنترال كوست مارينرز الاسترالي أن بولت أنهى فترة اختباره بالفريق ورحل بعدما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحقوق التجارية.

وقال بولت الأسبوع الماضي إنه ربما يتخلى عن حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف رغم تلقيه "العديد من العروض"، وأضاف أنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله نهاية الشهر الحالي.

وقال العداء الجاميكي للصحفيين "تلقيت عروضا من العديد من الأندية. سأتخذ قراري في نهاية نوفمبر. سواء بالاستمرار أو إنهاء حلمي. الأمر لا يتعلق بالمال بل هو حلمي".

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية بالدوري التركي في الخامس من يناير 2019، وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.