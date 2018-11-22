شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يدعم الأهلي أمام الوصل فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، على دعم الفريق الأول لكرة القدم بالإمارات مُتسغلاً تواجده فى الإمارات حالياً لإنهاء بعض الأمور الخاصة به.

ويلتقي الأهلي مع الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد انتهى بالتعادل 2/2.

ووصل مرتجى، منذ قليل، إلى فندق إقامة الفريق فى دبى لمؤازرة الأهلى قبل مواجهة الوصل الإماراتى.

يذكر أن خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلي يترأس بعثة الفريق فى الإمارات.