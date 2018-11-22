شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة بتروجت ويستعد لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق فريق طلائع الجيش، بقيادة محمد حلمى، صفحة مباراة بتروجت التى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام على استاد جهاز الرياضة العسكرى. ويستأنف طلائع الجيش اليوم، الخميس، تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام. ويحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.

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