شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يطيح برافاييل كاندرا ويتأهل لربع نهائى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل طارق مؤمن، لاعب الاسكواش المصرى والمصنف الرابع عالميا، إلى ربع نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه على نظيره الألمانى رافاييل كاندرا فى دور الـ16 بنتيجة 3/1، فى مباراة استغرقت 44 دقيقة .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-8, 11-6, 9-11, 11-8

يذكر أن محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا وحامل لقب البطولة، ومحمد أبو الغار المصنف العاشر تأهلا أيضا إلى دور الثمانية بهونج كونج، كما تأهلت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا وحامل لقب البطولة، ونور الطيب المصنفة الثالثة إلى ربع النهائي.

وتعتبر بطولة هونج كونج واحدة من أكبر بطولات الاسكواش على مستوى العالم، نظرا لنقاط التصنيف التي تضيفها للاعبين وكذلك قيمة جوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات .