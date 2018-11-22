شاهد فى دقيقة.. 5 أرقام مثيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفلت منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها الكاميرون العام المقبل، والتى أسدل الستار عليها مؤخرا بالعديد من الأرقام المثيرة والإحصائيات المميزة. 12 منتخبا نجح فى التأهل لأمم أفريقيا 2019 بجانب المنتخب الكاميرونى المستضيف المنتخبات المتأهلة هي "مصر، تونس، السنغال، مدغشقر، المغرب، مالى، الجزائر، نيجيريا، غينيا، كوت ديفوار، موريتانيا، أوغندا". 13 نقطة منحت منتخبى السنغال وأوغندا لقب الأكثر حصدا للنقاط فى تصفيات أمم افريقيا حتى الآن 15 هدفاً يتصدر المنتخب المصرى قائمة الأكثر تهديفا فى التصفيات متساويا مع نظيره الليبى 6 أهداف يتصدر النجم النيجيرى أوديون إيجالو قائمة هدافى تصفيات أفريقيا يملك المنتخب الأوغندى أقوى خط دفاع فى التصفيات حيث حافظ على شباكه نظيفة فى جميع المباريات حتى الآن

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