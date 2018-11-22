شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك نظيره الداخلية على استاد بتروسبورت مع دقات السابعة مساء الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

يدخل الزمالك المباراة منتعشًا بصدارة الدورى برصيد 26 نقطة بعد سلسلة الانتصارات المتتالية، وكان آخرها الفوز على الإنتاج الحربى ويأمل المارد الأبيض فى مواصلة النتائج المميزة للهيمنة على صدارة البطولة، فيما يحتل الداخلية المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.

لن يفتقد الزمالك أى لاعب بداعى الإصابة أو للإيقاف، بعد تعافى كل من بهاء مجدى ومحمود حمدى، وعودة محمد عبد الغنى من الإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب كريستيان جروس لخوض هذه المواجهة.

والتشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية:

محمود جنش

بهاء مجدى - محمود علاء - محمود حمدى - حمدى النقاز

طارق حامد - فرجانى ساسى

محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

عمر السعيد