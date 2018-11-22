شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق مدرب الأهلى على مواجهة الوصل بالإمارات فى البطولة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى أن مباراة اليوم أمام الوصل لا تقبل القسمة على اثنين، موضحاً أن المباراة مهمة للأهلى وجماهيره، وكل شخص فى الجهاز الفنى واللاعبون يعلمون ذلك جيداً.

ويلتقى الأهلى مع الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد انتهى بالتعادل 2/2.

وأوضح المدرب العام للأهلى أن الوصل فريق قوى، ويلعب على أرضه ووسط جماهيره متسلحا بنتيجة مباراة الذهاب التعادل بهدفين لكل فريق، لكن هناك رغبة قوية لدى الجهاز الفنى واللاعبين فى التأهل للدور التالى فى البطولة.

وأشار يوسف إلى أن هناك حالة من التركيز والإصرار تعيشها الجماهير؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل للدور التالى للبطولة.

وأضاف: "فى ذات الوقت، فإن المنافس يتطلع هو الآخر لنفس الهدف، وهو الأمر الذى يزيد من صعوبة اللقاء".

وشدد يوسف على أن لاعبى الأهلى يدركون جيدا خطورة الموقف، وهم جميعا على قدر المسئولية والحدث ولديهم من الخبرات ما يمكنهم من عبور ذلك الموقف التى سبق أن مروا بها.

وأكد يوسف أن جماهير الأهلى الموجودة فى الإمارات سيكون لها مردود إيجابى على اللاعبين من خلال دعمهم ومساندتهم للفريق فى الملعب.