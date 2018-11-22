شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم يبحثون عن "قُبلة الحياة الكروية" خلال الميركاتو الشتوى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عدد من مشاهير الكرة فى المحروسة فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة بفارغ الصبر لتحديد مصيرهم سواء بالبقاء فى أنديتهم بشكل نهائى وإغلاق صفحة الرحيل أو باتخاذ قرار الانتقال لنادٍ آخر لمداعبة الساحرة المستديرة ونستعرضهم فى السطور التالية:

1_ عمرو جمال

عمرو جمال يتواجد على قائمة انتظار الأهلى، وحال عدم قيده بقائمة المارد الأحمر فى يناير المقبل يصبح من حق اللاعب الانتقال لأى نادٍ آخر مجانًا.

وأبدت إدارة الأهلي ترحيبها برحيل عمرو جمال في الانتقالات المقبلة، حتى يستفيد النادي ماديًا من رحيل اللاعب، لأنه يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لمسئولي النادي الأحمر.

2_ باسم مرسى

يترقب باسم مرسى مهاجم الزمالك تحديد مصيره مع القلعة البيضاء سواء بالاستمرار أو الرحيل بعدما وصلته عروض من أندية محلية للتعاقد معه فى الشتاء المقبل.

كان باسم مرسي قد فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني بعد تعذر عودته لليونان بسبب التجنيد.

ويعود باسم مرسي للزمالك (ناديه الأصلي) خلال فترة الانتقالات الشتوية، على أن يقرر النادي مصيره سواء بضمه لقائمة الفريق، أو إعارته مرة أخرى أو بيعه.

المهاجم الذي خرج معارًا من الزمالك إلى النادي اليوناني مطلع الموسم الجاري، واجه أزمة في العودة إلى اليونان بعد قدومه إلى مصر في إجازة.

وشارك باسم مرسي مع لاريسا حتى الآن في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

ويمتد تعاقد باسم مرسي مع الزمالك حتى صيف عام 2020.

3_ أحمد الشيخ

بعد خروجه من قائمة الأهلي الأفريقية الجديدة، ربما أن نهاية رحلة أحمد الشيخ مع الأهلي قد قاربت على الانتهاء مع القلعة الحمراء، ويملك اللاعب عروضًا بالجملة.

أحمد الشيخ شارك مع الأهلي في مباراة واحدة هذا الموسم في كأس مصر ولمدة 9 دقائق، سجل فيها هدفًا فاز به الفريق على الترسانة.

صاحب الـ26 عامًا قضى الموسم الماضي معارًا لنادي الاتفاق السعودي. شارك فيهم في 10 مباريات، سجل فيهم هدفًا واحدًا وصنع اثنين آخرين.

4_ عامر عامر

ويبحث عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى المتألق عن فصل النهاية فى رحلة تجديد عقده مع ناديه أو الانتقال لمحطة أخرى.

كان عامر قد جلس مع مسئولي ناديه لعرض طلباته وينتظر حاليًا الرد من أجل حسم تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

كان عامر عامر قد أوضح بداية أكتوبر أنه اقترب من حسم انتقاله إلى صفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير قبل أن يعلن مسئولو ناديه عن تلقيهم مفاوضات شفهية لضم الحارس المتألق.

5_ محمود متولى

ويترقب محمود متولى مدافع الإسماعيلى حسم مصيره مع ناديه خلال الميركاتو الشتوى.

متولي صاحب الـ25 عامًا كان على رادار الأهلي في فترات ماضية، وسط ترشيحات تضعه ضمن خطط الأهلي لإعادة بناء فريق كرة القدم.

متولي من ناشئي الإسماعيلي وتم تصعيده للفريق الأول في 2013، ولعب 8 مباريات هذا الموسم سجل فيهم هدفا وحيدا كان في شباك بيراميدز .