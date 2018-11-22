الان تتابع تفاصيل قرعة دوري أبطال آسيا…. مواجهات قوية للأندية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019، وجاءت كما يلي:

المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي، الزوراء العراقي، المتأهل من الملحق الرابع، والمتأهل من الملحق الثاني.

المجموعة الثانية: الوحدة الإماراتي، الاتحاد السعودي، لوماكوتيف الأوزبكي، والمتأهل من الملحق الثالث.

المجموعة الثالثة: الاستقلال الإيراني، الهلال السعودي، والعين الإماراتي، والدحيل القطري.

المجموعة الرابعة: بيرسيوليس الإيراني، السد القطري، الأهلي السعودي، المتأهل من الملحق الأول.

وتستمر إقامة نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب خلال السنوات الثلاث المقبلة، واعتماد نظام المناطق حتى الدور نصف النهائي، أي أن المباراة النهائية ستجمع فريقاً من الشرق وآخر من الغرب.

وشهدت النسخة الأخيرة تتويج فريق كاشيما أنتلرز باللقب للمرة الأولىى، وذلك على حساب بيرسيوليس الإيراني.