نيدفيد يقود الجبهة اليمنى للأهلي أمام الوصل .. ومفاضلة في الهجوم

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الوصل الإماراتي مساء اليوم الخميس في إياب دور الـ16 من مسابقة كأس زايد.

وحسب مراسل يلا كورة فإن كارتيرون استقر على الاستعانة بخدمات كريم نيدفيد لقيادة الجبهة اليمنى في ظل إصابة الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني.

التغييرات ستشمل أيضًا ظهور هشام محمد لقيادة وسط الملعب بدلاً من المصاب عمرو السولية، ليكون بجانب حسام عاشور.

ولم يستقر كارتيرون على مركز المهاجم، حيث يفاضل بين الثنائي صلاح محسن ومروان محسن خاصة بعد وصول المهاجم الأساسي وليد أزارو متأخرًا لبعثة الفريق، أمس الأربعاء، نظرًا لتواجده مع المنتخب المغربي.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وساليف كوليبالي وكريم نيدفيد.

خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور وهشام محمد.

خط الوسط الهجومي: وليد سليمان وأحمد حمودي وإسلام محارب.

خط الهجوم: صلاح محسن / مروان محسن.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل (2-2) ليصبح الأهلي مطالبًا بالفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين للحصول على بطاقة العبور لدور الثمانية من عمر المسابقة.

جدير بالذكر أن مباراة الوصل تعد الأولى للأهلي عقب خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي (4-3) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

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