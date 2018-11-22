صلاح: أتطلع إلى تسجيل 100 هدف مع ليفربول.. ونسير على الطريق الصحيح

عبّر محمد صلاح نجم مصري وليفربول الإنجليزي، عن رغبته في تسجيل 100 هدف مع “الريدز”، لافتًا إلى أن فريقه يسير على الطريق الصحيح نحو التتويج بالبطولات.

صلاح قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول :”أن أكون أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 50 هدفًا يعد إنجازًا عظيمًا، أريد مواصلة ذلك وتسجيل الأهداف، أتطلع إلى تسجيل 100 هدف مع ليفربول”.

ويعتبر صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 50 هدفًا خلال 65 مباراة في جميع المسابقات سواء كانت المحلية أو الأوروبية.

وأضاف “مو” :”بالنظر لما حققته مع ليفربول أشعر بفخر شديد، عند وصولي هنا كان لدي عديد من الأحلام التي أريد تحقيقها”.

وتابع :”كنا قريبين من التتويج بأحد تلك الألقاب لكننا خسرنا المباراة النهائية، أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح وأنا سعيد بما نقدمه”.

ليفربول كان قريبًا الموسم الماضي من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة إلا أن “الريدز” خسر المباراة النهائية على يد ريال مدريد بهدف مقابل ثلاثة.

وأكمل نجم ليفربول تصريحاته :”الفريق أهم من الفوز بالألقاب الفردية، نريد التتويج بالألقاب والوصول لشيء ما سويًا، هكذا أحفز نفسي”.

وأتم :”أريد الفوز بالألقاب لأنني أحب ليفربول”.

صلاح دخل في القائمة النهائية مؤخرًا حول جائزة أفضل لاعب في إفريقيا والمقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” حيث ينافس الرباعي المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس والسنغاليين ساديو ماني لاعب ليفربول وكوليبالي مدافع نابولي وأخيرًا الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي متصدر المسابقة.

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