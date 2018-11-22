فرسان مكة في مهمة مصالحة أمام الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري _ الدمام

يأمل الوحدة مصالحة جماهيره عبر شباك الباطن خلال الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي يعاود الركض اليوم بـ3 مباريات، بعد فترة توقف لأسبوعين، بسبب معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لنهائيات كأس أمم آسيا 2019.

الوحدة والباطن

18:20

يحل فريق الباطن (8 نقاط) ضيفا ثقيلا على الوحدة (15 نقطة) على ملعب النار بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بشرائع مكة المكرمة، حيث يسعى فرسان مكة لمصالحة جماهيرهم بعد خسارتين أمام الهلال والشباب، وينتظر أن تشكل عودة مدافعه البرازيلي ريناتو شافيز دعامة قوية، بينما يوجد ويلي أوتيرو والتركي إيمري كقوة ضاربة للمدرب البرازيلي فابيو كاريلو.

ويدخل الباطن اللقاء بعد معسكر قصير في مصر بقيادة الوطني يوسف الغدير الذي منحته الإدارة الثقة بعد نجاحه في تحقيق أربع نقاط متتالية من فوز على الحزم وتعادل إيجابي مثير أمام الفتح بهدفين في الجولة الماضية.

الفتح وأحد

14:45

يحل أحد (6 نقاط) صاحب المركز ما قبل الأخير ضيفا على الفتح (10 نقاط) تاسع الترتيب في اللقاء الذي سيحتضنه استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، حيث يسعى الأول لمواصلة صحوته للابتعاد عن المراكز المتأخرة بعد تعادله الإيجابي أمام الحزم والفوز الوحيد على التعاون في الجولتين الماضيتين، بينما سيعمل التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح على إيقاف مسلسل التفريط بعد التعثر في مواجهة الباطن الأخيرة والخسارتين المتتاليتين أمام الأهلي والفيحاء.

الفيحاء والحزم

17:55

يلتقي الفيحاء (10 نقاط) بنظيره الحزم (9 نقاط) على ملعب الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة، إذ يدخل المستضيف بنشوة الانتصارين الأخيرين أمام الاتحاد والفتح مع مدربه الجديد الصربي سلافيوليوب موسلين، والذي أعاد ترتيب أوراق الفريق منذ مواجهة النصر التي خرج منها الفريق بنقطة إيجابية، في حين سيعمل الحزم بقيادة مدربه الروماني دانيال إيسايلا لإيقاف مسلسل التفريط في الجولات الثلاث الأخيرة، والتقدم نحو مراكز متقدمة بسلم ترتيب الدوري.