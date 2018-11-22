الاتحاد يخوض السوبر السعودي المصري بنجومه الجدد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

كشفت مصادر أن الفريق الكروي للاتحاد سيخوض كأس السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين بنجومه الجدد الذين سيجري التعاقد معهم خلال الفترة الشتوية في يناير المقبل.

وعلمت «مكة» أن المباراة التي ستقام مع الأهلي بطل مصر على أرضه ستجري بعد نهاية الفترة الشتوية، وبالتحديد في نهاية يناير أو فبراير، بعدما أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيلها إلى حين تعافي محمود الخطيب رئيس النادي القاهري الذي أجرى عملية جراحية في العمود الفقري.

وكثف الاتحاد استعداداته لديربي العروس الذي يجمعه مع الأهلي الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة ضمن الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورفض المتحدث الإعلامي للاتحاد حسين الشريف، ما تردد عن دخوله في مفاوضات مع لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكد أن الأخبار المتداولة بشأن مفاوضات مجلس إدارة نادي الاتحاد للاعبين محليين وأجانب في هذه الفترة عارية تماما من الصحة، موضحا أن الهدف منها إثارة البلبلة والتأثير على استعدادات الفريق لمواجهة ديربي جدة المقبلة.