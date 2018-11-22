شكرا لقرائتكم خبر 5 يشعلون تدريبات الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

يلتحق الخماسي الدولي محمد البريك، وعلي آل بليهي، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادا لمواجهة الفيصلي بعد غد في الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد انتهائهم من معسكر المنتخب السعودي الذي اختتم اليوم بمباراة ودية مع المنتخب الأردني.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس قرر استبعاد نواف العابد، نجم الفريق، من القائمة التي ستواجه الفيصلي، ورأى عدم الاستعجال بمشاركة العابد، رغم شفائه من الإصابة، ومشاركته مع الفريق لمدة نصف ساعة في ودية الشباب يوم السبت الماضي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر، أقرب الملاحقين.